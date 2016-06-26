Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джермейн Джонс
Статистика
Джермейн Джонс - статистика
Завершил карьеру
3 ноября 1981 (44), Франкфурт-на-Майне
#13 | Полузащитник
184 см | 79 кг
США | Германия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
США. МЛС 2017
Кубок Америки 2016
США. МЛС 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Германия. Бундеслига 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Германия. Бундеслига 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Германия. Бундеслига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
США
5
1
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, Матч за 3-е место
США
0 : 1
26.06.2016
Колумбия
1' - 90'
41'
Кубок Америки, 1/4 финала
США
2 : 1
17.06.2016
Эквадор
1' - 52'
22'
52'
Кубок Америки, 3 тур
США
1 : 0
12.06.2016
Парагвай
1' - 90'
87'
Кубок Америки, 2 тур
США
4 : 0
08.06.2016
Коста-Рика
1' - 90'
37'
Кубок Америки, 1 тур
США
0 : 2
04.06.2016
Колумбия
1' - 66'
Главные новости
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
4
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
Видео
Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+