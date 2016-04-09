Кевин Тонер - статистика
#46 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Тонер
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 1996 (26 лет)
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Тонер
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июля 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астон Вилла
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|4:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|07.05.2016
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|30.04.2016
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|23.04.2016
|46' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:4
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|85'
|09.04.2016
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:2
|Борнмут (Борнмут)