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Михал Люфтнер
Статистика
Михал Люфтнер - статистика
Завершил карьеру
14 марта 1994 (32)
#6 | Защитник
190 см | 6 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Дания. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Дания. Плей-офф 2017/2018
Дания. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фехервар
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Фехервар
0 : 3
25.08.2022
Кельн
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Кельн
1 : 2
18.08.2022
Фехервар
90' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Петрокуб
1 : 2
11.08.2022
Фехервар
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Фехервар
5 : 0
04.08.2022
Петрокуб
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Габала
2 : 1
28.07.2022
Фехервар
Был в запасе
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