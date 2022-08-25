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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фехервар - Кельн
Фехервар - Кельн: обзор матча 25 августа 2022
Фехервар
25.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 3
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Кельн
10'
Т. Хюберс
46'
Э. Скири
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Кельн
89'
Желтая карточка
Й. Хектор
Желтая карточка
Б. Леднев
87'
Замена
Б. Леднев
️️️️
А. Шабанов
82'
81'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
К. Педерсен
Желтая карточка
М. Хайстер
68'
66'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Б. Шмитц
66'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Л. Майна
66'
Замена
Й. Хектор
️️️️
Ф. Кайнц
Желтая карточка
Б. Зивзивадзе
65'
Замена
К. Бумба
️️️️
R. Pinto
63'
Замена
К. Кодро
️️️️
Ф. Бамгбойе
63'
59'
Желтая карточка
Л. Килиан
46'
ГОЛ! 0:2!
Э. Скири
Пас отдал
К. Педерсен
Замена
М. Хайстер
️️️️
С. Хандья
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Любичич
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хюберс
Пас отдал
Ф. Кайнц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
3
Kasper Larsen
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
13
Флориан Диц
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Фехервар
57
Martin Dala
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
10
Клаудиу Бумба
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
Кельн
44
Matthias Köbbing
ВР
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
3-2-2-4
2
Стопира
11
Хандья
5
Фиола
3
77
Него
31
Шабанов
21
11
Зивзивадзе
10
Дардаи
70
Бамгбойе
63
4-3-2-1
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
24
Педерсен
15
Килиан
5
Мартель
6
Скири
21
Любичич
37
Майна
11
Кайнц
13
Диц
11
Хандья
2
Хайстер
2
Хайстер
11
Хандья
21
10
Бумба
10
Бумба
21
31
Шабанов
30
Леднев
30
Леднев
31
Шабанов
70
Бамгбойе
19
Кодро
19
Кодро
70
Бамгбойе
24
Педерсен
19
Шиндлер
19
Шиндлер
24
Педерсен
11
Кайнц
14
Хектор
14
Хектор
11
Кайнц
22
Шмитц
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
22
Шмитц
37
Майна
29
Тильманн
29
Тильманн
37
Майна
Остались в запасе
Фехервар
Кельн
57
Martin Dala
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
42
Эмил Роков
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
44
Matthias Köbbing
ВР
1
Тимо Хорн
ВР
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
57
Martin Dala
ВР
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
31
Никола Серафимов
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
42
Эмил Роков
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
Остались в запасе
44
Matthias Köbbing
ВР
1
Тимо Хорн
ВР
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Фехервар - Кельн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Состой Стадион
Новости команд
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