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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Кельн - Фехервар
Кельн - Фехервар: обзор матча 18 августа 2022
Кельн
18.08.2022, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Фехервар
14'
Ф. Диц
32'
Б. Зивзивадзе
40'
П. Дардаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кельн - Фехервар
Желтая карточка
Й. Хектор
90'
+6
90'
+4
Замена
P. Pokorný
️️️️
R. Pinto
90'
+4
Замена
М. Люфтнер
️️️️
Б. Зивзивадзе
86'
Замена
Б. Леднев
️️️️
Ф. Бамгбойе
85'
Желтая карточка
Б. Зивзивадзе
81'
Замена
М. Хайстер
️️️️
П. Дардаи
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Ф. Диц
76'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ф. Кайнц
76'
69'
Желтая карточка
П. Дардаи
Желтая карточка
Э. Скири
68'
Замена
Л. Майна
️️️️
Я. Тильманн
60'
59'
Желтая карточка
А. Фиола
55'
Желтая карточка
С. Хандья
Замена
Л. Килиан
️️️️
К. Педерсен
46'
40'
ГОЛ! 1:2!
П. Дардаи
Пас отдал
Б. Зивзивадзе
32'
ГОЛ! 1:1!
Б. Зивзивадзе
Пас отдал
Л. Него
25'
Желтая карточка
K. Larsen
Красная карточка
Ю. Хабот
21'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Диц
Пас отдал
Д. Любичич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
29
Ян Тильманн
ПВ
13
Флориан Диц
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Фехервар
3
Kasper Larsen
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Фехервар
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
10
Клаудиу Бумба
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
42
Эмил Роков
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
3-4-2-1
1
Швабе
24
Хабот
4
Хюберс
24
Педерсен
14
Хектор
6
Скири
21
Любичич
22
Шмитц
11
Кайнц
29
Тильманн
13
Диц
3-2-2-4
2
Стопира
11
Хандья
5
Фиола
77
Него
3
31
Шабанов
21
70
Бамгбойе
10
Дардаи
11
Зивзивадзе
63
24
Педерсен
15
Килиан
15
Килиан
24
Педерсен
29
Тильманн
37
Майна
37
Майна
29
Тильманн
13
Диц
27
Тиггес
27
Тиггес
13
Диц
11
Кайнц
22
Адамян
22
Адамян
11
Кайнц
11
Зивзивадзе
6
Люфтнер
6
Люфтнер
11
Зивзивадзе
10
Дардаи
2
Хайстер
2
Хайстер
10
Дардаи
70
Бамгбойе
30
Леднев
30
Леднев
70
Бамгбойе
21
3
3
21
Остались в запасе
Кельн
Фехервар
5
Эрик Мартель
ОП
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Тимо Хорн
ВР
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
10
Клаудиу Бумба
ЦП
42
Эмил Роков
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
5
Эрик Мартель
ОП
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Тимо Хорн
ВР
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Остались в запасе
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
10
Клаудиу Бумба
ЦП
42
Эмил Роков
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Кельн - Фехервар
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Стадион:
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