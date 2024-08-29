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€ 175 тыс

Маркус Пинк - трансферы

Вольфсберг
24 февраля 1991 (35), Клагенфурт
#32 | Нападающий
188 см
Австрия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
29.08.24 / 30.06.26
Зандхаузен
Вольфсберг
Свободный агент
04.01.24 / 29.08.24
Шанхай Порт
Зандхаузен
Свободный агент
02.04.23 / 04.01.24
Аустрия К
Шанхай Порт
200 тыс €
17.08.20 / 02.04.23
Адмира
Аустрия К
Свободный агент
08.01.20 / 17.08.20
Штурм
Адмира
?
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