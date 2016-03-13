Егор Дмитриев - статистика
#68 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Дмитриев
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1998 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|76
|Имя
|Егор
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Дмитриев
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1998 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия (мол)
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2016
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|30.04.2016
|66' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|71'
|22.04.2016
|68' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|15.04.2016
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)