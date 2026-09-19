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Кипр. Первый дивизион
Команды
Неа Саламис Фамагуста
Василиос Лампропулос
Статистика
€ 150 тыс
Василиос Лампропулос - статистика
Неа Саламис Фамагуста
31 марта 1990 (36)
#24 | Защитник
185 см
Греция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 0
19.09.2026
Анортосис
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
1' - 46'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
28.08.2026
Неа Саламис Фамагуста
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Греция. Суперлига 2025/2026
Греция. Суперлига 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Греция. Суперлига 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
ОФИ
25
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
3 : 1
17.05.2026
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
3 : 2
13.05.2026
ОФИ
90' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
3 : 1
10.05.2026
ОФИ
1' - 46'
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
0 : 2
03.05.2026
Арис
1' - 90'
28'
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
2 : 0
18.04.2026
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Волос
1 : 1
05.04.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 26 тур
Арис
0 : 2
22.03.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 25 тур
ОФИ
0 : 3
14.03.2026
Олимпиакос
1' - 74'
Греция. Суперлига, 24 тур
Волос
1 : 1
08.03.2026
ОФИ
1' - 90'
71'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
4 : 1
04.03.2026
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 23 тур
ОФИ
3 : 0
28.02.2026
Ларисса
1' - 90'
Греция. Суперлига, 22 тур
ОФИ
0 : 2
22.02.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 21 тур
Кифисиас
2 : 2
15.02.2026
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 20 тур
ОФИ
3 : 2
08.02.2026
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 19 тур
Атромитос
1 : 2
31.01.2026
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 18 тур
ОФИ
1 : 0
25.01.2026
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 16 тур
ОФИ
4 : 0
11.01.2026
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 15 тур
АЕК
2 : 1
21.12.2025
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
ОФИ
3 : 0
13.12.2025
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
Олимпиакос
3 : 0
06.12.2025
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
0 : 1
29.11.2025
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
Ларисса
1 : 2
24.11.2025
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 1
09.11.2025
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
3 : 0
03.11.2025
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
1 : 3
25.10.2025
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
4 : 2
18.10.2025
ОФИ
1' - 90'
56'
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
3 : 0
04.10.2025
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
1 : 3
28.09.2025
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
4 : 0
21.09.2025
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
14.09.2025
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
30.08.2025
ОФИ
1' - 90'
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