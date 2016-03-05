Габриэль Окечукву - статистика
#98 | Нападающий
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Окечукву
|Команда
|Карпаты
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|187
|Вес
|72
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Окечукву
|Команда
|Карпаты
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|187
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карпаты
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2016
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Шахтер (Донецк)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|17.04.2016
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Карпаты (Львов)
|10.04.2016
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|2:2
|Александрия (Александрия)
|02.04.2016
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|4:1
|Карпаты (Львов)
|39'
|20.03.2016
|78' -90'
|Карпаты (Львов)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|11.03.2016
|70' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:2
|Динамо (Киев)
|05.03.2016
|80' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Карпаты (Львов)