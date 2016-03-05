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    Габриэль Окечукву - статистика

    #98 | Нападающий
    Имя Габриэль
    Фамилия Окечукву
    Команда Карпаты
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 августа 1995 (27 лет)
    Рост 187
    Вес 72
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карпаты 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2016 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:2 Шахтер (Донецк)
    23.04.2016 Был в запасе Карпаты (Львов) 3:0 Говерла (Ужгород)
    17.04.2016 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:0 Карпаты (Львов)
    10.04.2016 Был в запасе Карпаты (Львов) 2:2 Александрия (Александрия)
    02.04.2016 1' -90' Заря (Луганск) 4:1 Карпаты (Львов)
    39'
    20.03.2016 78' -90' Карпаты (Львов) 0:1 Днепр (Днепр)
    11.03.2016 70' -90' Карпаты (Львов) 1:2 Динамо (Киев)
    05.03.2016 80' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Карпаты (Львов)
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