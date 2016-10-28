|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|15
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2017
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|08.04.2017
|1' -61'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Спартак М (мол) (Москва)
|17.03.2017
|90' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|04.12.2016
|73' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|6:2
|Рубин (мол) (Казань)
|77'
|30.11.2016
|81' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|25.11.2016
|67' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.11.2016
|86' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.11.2016
|63' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|28.10.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.10.2016
|77' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|87'
|15.10.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|01.10.2016
|46' -81'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|24.09.2016
|79' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|15.09.2016
|86' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|10.09.2016
|80' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|21.08.2016
|75' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|12.08.2016
|85' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|07.08.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.07.2016
|81' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)