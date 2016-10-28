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    Никита Киселев - статистика

    #74 | Полузащитник
    Имя Никита
    Отчество Владимирович
    Фамилия Киселев
    Состав Без клуба
    Родной город Мытищи
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 мая 1998 (24 года)
    Рост 178
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак М (мол) 15 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2017 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 5:1 Томь (мол) (Томск)
    08.04.2017 1' -61' Уфа (мол) (Уфа) 1:6 Спартак М (мол) (Москва)
    17.03.2017 90' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Спартак М (мол) (Москва)
    04.03.2017 Был в запасе Краснодар (мол) (Краснодар) 2:2 Спартак М (мол) (Москва)
    04.12.2016 73' -90' Спартак М (мол) (Москва) 6:2 Рубин (мол) (Казань)
    77'
    30.11.2016 81' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    25.11.2016 67' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:0 Спартак М (мол) (Москва)
    19.11.2016 86' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    04.11.2016 63' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Спартак М (мол) (Москва)
    28.10.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 2:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    21.10.2016 77' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    87'
    15.10.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    01.10.2016 46' -81' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:0 Спартак М (мол) (Москва)
    24.09.2016 79' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Уфа (мол) (Уфа)
    15.09.2016 86' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    10.09.2016 80' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Локомотив (мол) (Москва)
    27.08.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    21.08.2016 75' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    12.08.2016 85' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:3 Спартак М (мол) (Москва)
    07.08.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    30.07.2016 81' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
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