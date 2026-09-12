Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Россия. Кубок, 1/8 финала
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур