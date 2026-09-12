Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алан Хачиров - статистика

Спартак-Нальчик
26 сентября 1997 (28), Владикавказ
#10 | Нападающий
174 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ангушт
1 : 2
12.09.2026
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
05.09.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Севастополь
1 : 0
29.08.2026
Спартак-Нальчик
45' - 90'
75'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Волгарь
3 : 0
26.08.2026
Спартак-Нальчик
1' - 58'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-Нальчик
15
3
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ангушт
1 : 2
12.09.2026
Спартак-Нальчик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
05.09.2026
Нарт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Севастополь
1 : 0
29.08.2026
Спартак-Нальчик
45' - 90'
75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Заря Луганск РФ
2 : 2
16.08.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Спартак-Нальчик
0 : 3
08.08.2026
Ростов-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
25.07.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Спартак-Нальчик
3 : 2
04.07.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Был в запасе
39'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
06.06.2026
Кызылташ
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Нарт
1 : 0
23.05.2026
Спартак-Нальчик
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
16.05.2026
Ангушт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
08.05.2026
Дружба
1' - 90'
59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Спартак-Нальчик
4 : 0
02.05.2026
Нефтяник
1' - 86'
20, 65'
31, 65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
26.04.2026
Спартак-Нальчик
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Чайка-М
1 : 1
11.04.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Спартак-Нальчик
4 : 1
04.04.2026
Победа
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Аршавин ждал провала «Краснодара»
13:26
1
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
4
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
11
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+