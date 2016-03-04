Алан Хачиров - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Алан
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Хачиров
|Команда
|Спартак-Нальчик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|75
|Имя
|Алан
|Отчество
|Русланович
|Фамилия
|Хачиров
|Команда
|Спартак-Нальчик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академия Кубань
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2016
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|27.04.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|23.04.2016
|1' -87'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|16.04.2016
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|71'
|09.04.2016
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|02.04.2016
|1' -75'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.03.2016
|46' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|10.03.2016
|46' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|3:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.03.2016
|46' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:2
|Академия Кубань (Краснодар)