Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джеймс Коллинс
Статистика
Джеймс Коллинс - статистика
Завершил карьеру
23 августа 1983 (43)
#39 | Защитник
193 см
Уэльс
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Barclays Asia Trophy 2011
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Англия. Кубок 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
13.04.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
42'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Болтон
1 : 2
06.04.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
02.03.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Астон Вилла
2 : 1
26.01.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
2 : 0
19.01.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
12.01.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Главные новости
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
23:41
1
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
74
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
Видео
Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+