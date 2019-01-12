Джеймс Коллинс - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Коллинс
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 1983 (39 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Коллинс
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 1983 (39 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.04.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|42'
|06.04.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.03.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Рединг (Рединг)
|26.01.2019
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|19.01.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|12.01.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Ротерхэм (Шеффилд)