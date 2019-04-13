Статистика по турнирам

Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Barclays Asia Trophy 2011 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008