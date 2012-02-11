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Джон Пэйнтсил
Статистика
Джон Пэйнтсил - статистика
Завершил карьеру
15 июня 1981 (45), Берекум
#44 | Защитник
178 см | 73 кг
Гана
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок Африканских Наций 2013
Кубок Африканских Наций 2012
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Африканских Наций 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гана
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Африканских Наций,
Гана
0 : 2
11.02.2012
Мали
1' - 90'
Кубок Африканских Наций, 1/2 финала
Замбия
1 : 0
08.02.2012
Гана
Был в запасе
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
Гана
2 : 1
05.02.2012
Тунис
Был в запасе
Кубок Африканских Наций, 3 тур
Гана
1 : 1
01.02.2012
Гвинея
1' - 90'
Кубок Африканских Наций, 2 тур
Гана
2 : 0
28.01.2012
Мали
1' - 90'
48'
Кубок Африканских Наций, 1 тур
Гана
1 : 0
24.01.2012
Ботсвана
1' - 90'
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