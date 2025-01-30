Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Патрик Андраде
Статистика
Патрик Андраде - статистика
Завершил карьеру
9 февраля 1993 (33)
#66 | Полузащитник
176 см
Кабо-Верде
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Азербайджан. Премьер-лига 2023/2024
Кубок африканских наций 2023
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Кубок африканских наций 2021
Лига конференций 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Олимпиакос
3 : 0
30.01.2025
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 7 тур
Карабах
2 : 3
23.01.2025
ФКСБ
70' - 90'
89'
Лига Европы, 6 тур
Эльфсборг
1 : 0
12.12.2024
Карабах
86' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Карабах
1 : 4
28.11.2024
Лион
1' - 60'
Лига Европы, 4 тур
Буде-Глимт
1 : 2
07.11.2024
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Карабах
0 : 3
24.10.2024
Аякс
81' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Карабах
1 : 2
03.10.2024
Мальме
1' - 68'
Лига Европы, 1 тур
Тоттенхэм
3 : 0
26.09.2024
Карабах
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин определил статус Глушенкова в «Зените»
10:57
Фото
Игрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
2
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
7
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
10
Фото
Игрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+