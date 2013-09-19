Ярослав Фойе - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Фойе
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Имя
|Ярослав
|Фамилия
|Фойе
|Команда
|Тромсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|5
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2013
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|90'
|08.11.2013
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Анжи (Махачкала)
|24.10.2013
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Тромсе (Тромсе)
|03.10.2013
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)
|47'
|19.09.2013
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:0
|Тромсе (Тромсе)
|76'