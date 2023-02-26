Алекс Мьюил - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Мьюил
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 675
тыс
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Мьюил
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|66' - 90'
|Нэшвилл
|2:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|1' - 90'
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|Нэшвилл
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|72' - 90'
|Нэшвилл
|2:0
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нэшвилл
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|66' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|05.03.2023
|1' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|26.02.2023
|72' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)