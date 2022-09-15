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    Ромен Гэлл - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Ромен
    Фамилия Гэлл
    Команда Мальме
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 января 1995 (28 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальме 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' Брага (Брага) 2:1 Мальме (Мальме)
    27.10.2022 Был в запасе Мальме (Мальме) 0:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    13.10.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 1:0 Мальме (Мальме)
    06.10.2022 Был в запасе Мальме (Мальме) 0:1 Унион (Берлин)
    15.09.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 3:2 Мальме (Мальме)
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