Ромен Гэлл - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Ромен
|Фамилия
|Гэлл
|Команда
|Мальме
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 1995 (28 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Ромен
|Фамилия
|Гэлл
|Команда
|Мальме
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 1995 (28 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальме
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Брага (Брага)
|2:1
|Мальме (Мальме)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Мальме (Мальме)
|0:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:0
|Мальме (Мальме)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Мальме (Мальме)
|0:1
|Унион (Берлин)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:2
|Мальме (Мальме)