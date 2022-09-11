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    Том ван Верт - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Том
    Фамилия ван Верт
    Команда Волос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 июня 1990 (32 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 11 4 0 0 0
    Волос 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.03.2023 86' -90' Атромитос (Перистери) 0:1 АЕК (Афины)
    05.03.2023 82' -90' ОФИ (Ираклион) 0:3 АЕК (Афины)
    19.02.2023 80' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 АЕК (Афины)
    13.02.2023 73' -90' АЕК (Афины) 3:0 Левадиакос (Левадия)
    84'
    29.01.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 3:0 Арис (Салоники)
    22.01.2023 1' -62' Ионикос (Никея) 1:2 АЕК (Афины)
    15.01.2023 72' -90' АЕК (Афины) 4:1 Панетоликос (Агринио)
    08.01.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    03.01.2023 65' -90' ПАС (Яннина) 2:1 АЕК (Афины)
    28.12.2022 1' -65' Волос (Волос) 0:4 АЕК (Афины)
    35'
    21.12.2022 62' -90' АЕК (Афины) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    67' 90'
    13.11.2022 75' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:0 АЕК (Афины)
    17.09.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:2 АЕК (Афины)
    11.09.2022 76' -90' Панатинаикос (Афины) 2:1 АЕК (Афины)
    11.09.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Волос (Волос)
    04.09.2022 1' -90' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    27.08.2022 1' -90' АЕК (Афины) 0:1 Волос (Волос)
    19.08.2022 1' -90' Волос (Волос) 3:3 Астерас (Триполис)
    33'
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