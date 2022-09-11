Том ван Верт - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Том
|Фамилия
|ван Верт
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июня 1990 (32 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Том
|Фамилия
|ван Верт
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июня 1990 (32 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|11
|4
|0
|0
|0
|Волос
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.03.2023
|86' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:1
|АЕК (Афины)
|05.03.2023
|82' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|АЕК (Афины)
|19.02.2023
|80' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|13.02.2023
|73' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)
|84'
|29.01.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|Арис (Салоники)
|22.01.2023
|1' -62'
|Ионикос (Никея)
|1:2
|АЕК (Афины)
|15.01.2023
|72' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|08.01.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|03.01.2023
|65' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)
|28.12.2022
|1' -65'
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|35'
|21.12.2022
|62' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|67' 90'
|13.11.2022
|75' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|11.09.2022
|76' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|АЕК (Афины)
|11.09.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|04.09.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)
|27.08.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|19.08.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)
|33'