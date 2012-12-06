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Вилфред Баума
Статистика
Вилфред Баума - статистика
Завершил карьеру
15 июня 1978 (48)
#3 | Защитник
178 см | 74 кг
Нидерланды
Статистика
Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Голландия. Эредивизие 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСВ
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Наполи
1 : 3
06.12.2012
ПСВ
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
ПСВ
1 : 2
23.11.2012
Днепр
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
АИК
1 : 0
08.11.2012
ПСВ
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2012
АИК
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
ПСВ
3 : 0
04.10.2012
Наполи
1' - 90'
55'
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