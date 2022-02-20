Барт ван Хинтум - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Барт
|Фамилия
|ван Хинтум
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1987 (36 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Барт
|Фамилия
|ван Хинтум
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1987 (36 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|28
|0
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|1' -46'
|Гронинген (Гронинген)
|1:2
|Спарта (Роттердам)
|01.05.2022
|1' -46'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)
|24.04.2022
|1' -74'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Хераклес (Альмело)
|10.04.2022
|1' -68'
|Херенвен (Херенвен)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)
|02.04.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:3
|Аякс (Амстердам)
|20.03.2022
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:3
|Гронинген (Гронинген)
|12.03.2022
|1' -46'
|Гронинген (Гронинген)
|4:3
|НЕК (Неймеген)
|05.03.2022
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|26.02.2022
|1' -69'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|14'
|20.02.2022
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|45'
|12.02.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|06.02.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|69'
|22.01.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:3
|Гронинген (Гронинген)
|16.01.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|21.12.2021
|1' -83'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|18.12.2021
|1' -73'
|Хераклес (Альмело)
|4:2
|Гронинген (Гронинген)
|12.12.2021
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|03.12.2021
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|27.11.2021
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|1:4
|Гронинген (Гронинген)
|21.11.2021
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Гронинген (Гронинген)
|07.11.2021
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|90'
|31.10.2021
|1' -39'
|НЕК (Неймеген)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|24.10.2021
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|17.10.2021
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|01.10.2021
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|49'
|22.09.2021
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|18.09.2021
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|19'
|12.09.2021
|46' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|28.08.2021
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|5:2
|Гронинген (Гронинген)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:0
|Утрехт (Утрехт)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|1:2
|Гронинген (Гронинген)