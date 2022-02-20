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    Барт ван Хинтум - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Барт
    Фамилия ван Хинтум
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Родной город Осс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 января 1987 (36 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 275
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 28 0 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 1' -46' Гронинген (Гронинген) 1:2 Спарта (Роттердам)
    01.05.2022 1' -46' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    24.04.2022 1' -74' Гронинген (Гронинген) 0:1 Хераклес (Альмело)
    10.04.2022 1' -68' Херенвен (Херенвен) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    02.04.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:3 Аякс (Амстердам)
    20.03.2022 1' -90' Утрехт (Утрехт) 1:3 Гронинген (Гронинген)
    12.03.2022 1' -46' Гронинген (Гронинген) 4:3 НЕК (Неймеген)
    05.03.2022 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    26.02.2022 1' -69' Гронинген (Гронинген) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    14'
    20.02.2022 1' -90' Зволле (Зволле) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    45'
    12.02.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Фортуна (Ситтард)
    06.02.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    69'
    22.01.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 1:3 Гронинген (Гронинген)
    16.01.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    21.12.2021 1' -83' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    18.12.2021 1' -73' Хераклес (Альмело) 4:2 Гронинген (Гронинген)
    12.12.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    03.12.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Зволле (Зволле)
    27.11.2021 1' -90' Фортуна (Ситтард) 1:4 Гронинген (Гронинген)
    21.11.2021 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Гронинген (Гронинген)
    07.11.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    90'
    31.10.2021 1' -39' НЕК (Неймеген) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    24.10.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 2:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    17.10.2021 1' -90' Спарта (Роттердам) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    01.10.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Твенте (Энсхеде)
    49'
    22.09.2021 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Витесс (Арнем)
    18.09.2021 1' -90' Виллем II (Тилбург) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    19'
    12.09.2021 46' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    28.08.2021 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 5:2 Гронинген (Гронинген)
    21.08.2021 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 0:0 Утрехт (Утрехт)
    15.08.2021 Был в запасе Камбур (Лиуварден) 1:2 Гронинген (Гронинген)
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