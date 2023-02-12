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    Жаниу Бикел - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Жаниу
    Фамилия Бикел
    Команда Химки
    Состав Основной
    Родной город Биссау
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июня 1995 (27 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Зенит 3:2 Химки Россия. Премьер-лига, 19 тур
    03.03.2023 1' - 90' Факел 1:1 Химки Россия. Премьер-лига, 18 тур
    12.02.2023 62' - 90' Динамо 4:2 Химки Товарищеские матчи
    85'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:2 Химки (Химки)
    03.03.2023 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 Химки (Химки)
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