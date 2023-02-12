Жаниу Бикел - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Жаниу
|Фамилия
|Бикел
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Жаниу
|Фамилия
|Бикел
|Команда
|Химки
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Зенит
|3:2
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|03.03.2023
|1' - 90'
|Факел
|1:1
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|12.02.2023
|62' - 90'
|Динамо
|4:2
|Химки
|Товарищеские матчи
|85'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:2
|Химки (Химки)
|03.03.2023
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Химки (Химки)