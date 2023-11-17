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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау
Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау: обзор матча 17 ноября 2023
Буркина-Фасо
17.11.2023, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Гвинея-Бисау
61'
Б. Траоре
20'
М. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау
90'
+1
Желтая карточка
С. Мане
88'
Замена
М. Родригеш
️️️️
Ж. Бикел
Желтая карточка
И. Дайо
85'
83'
Замена
Ф. Кизера
️️️️
Франкулину
83'
Замена
М. Кассама
️️️️
Далсью
Замена
Х. Банде
️️️️
Б. Траоре
83'
Замена
С. Азиз Ки
️️️️
Г. Сангаре
74'
69'
Желтая карточка
А. Семеду
Желтая карточка
И. Уедраого
68'
ГОЛ! 1:1!
Б. Траоре
61'
Замена
С. Яго
️️️️
И. Каборе
45'
+6
44'
Желтая карточка
Ж. Бикел
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Бальде
Пас отдал
А. Семеду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
4
Адамо Нагало
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
3
Абдул Гибре
ЦЗ
17
Исса Каборе
ПЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
20
Густаво Сангаре
ОП
22
Блати Туре
ЦП
10
Бертран Траоре
ПВ
7
Данго Уаттара
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Гвинея-Бисау
1
Мануэль Бальде
ВР
12
Упарин Джоко
ВР
22
Опа Санганте
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
21
Нану
ПЗ
20
Сори Мане
ОП
19
Жаниу Бикел
ЦП
8
Алфа Семеду
ЦП
10
Далсью
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
3
Франкулину
ЦФ
4
Марсело Джалу
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Буркина-Фасо
23
Килиан Никиема
ВР
16
Хиллель Конате
ВР
21
Валентен Нума
ЦЗ
5
Нассер Джига
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
19
Хассан Банде
ЛВ
15
Трува Бони
ОП
21
Драман Салу
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
17
Стефан Азиз Ки
ЦП
8
Седрик Бадоло
АП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Гвинея-Бисау
1
Жонас Мендеш
ВР
22
Кельтон Биаи
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
18
Ниту
ЦЗ
5
Убулан Мендес
ПЗ
14
Мауро Родригеш
ЛВ
16
Морету Кассама
ЦП
18
Фамана Кизера
АП
13
Карлос Мендес
ПВ
0
Жоау Педру
ЦФ
11
Марсиано Санка
ЦФ
16
S. Gomes
ЦФ
4-2-1-2-2
16
Коффи
4
Нагало
14
Дайо
3
Гибре
17
Каборе
18
Уедраого
20
Сангаре
22
Туре
10
Траоре
7
Уаттара
2
Уаттара
13
Конате
3-1-3-1-2
1
Бальде
21
Нану
22
Санганте
17
Энкада
20
Мане
19
Бикел
8
Семеду
10
Далсью
17
Бальде
4
Джалу
3
Франкулину
17
Каборе
25
Яго
25
Яго
17
Каборе
20
Сангаре
17
Азиз Ки
17
Азиз Ки
20
Сангаре
10
Траоре
19
Банде
19
Банде
10
Траоре
10
Далсью
16
Кассама
16
Кассама
10
Далсью
3
Франкулину
18
Кизера
18
Кизера
3
Франкулину
19
Бикел
14
Родригеш
14
Родригеш
19
Бикел
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Гвинея-Бисау
23
Килиан Никиема
ВР
16
Хиллель Конате
ВР
21
Валентен Нума
ЦЗ
5
Нассер Джига
ЦЗ
15
Трува Бони
ОП
21
Драман Салу
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
8
Седрик Бадоло
АП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
1
Жонас Мендеш
ВР
22
Кельтон Биаи
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
18
Ниту
ЦЗ
5
Убулан Мендес
ПЗ
13
Карлос Мендес
ПВ
0
Жоау Педру
ЦФ
11
Марсиано Санка
ЦФ
16
S. Gomes
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Остались в запасе
23
Килиан Никиема
ВР
16
Хиллель Конате
ВР
21
Валентен Нума
ЦЗ
5
Нассер Джига
ЦЗ
15
Трува Бони
ОП
21
Драман Салу
ЦП
6
Саша Бансе
ЦП
8
Седрик Бадоло
АП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Остались в запасе
1
Жонас Мендеш
ВР
22
Кельтон Биаи
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
18
Ниту
ЦЗ
5
Убулан Мендес
ПЗ
13
Карлос Мендес
ПВ
0
Жоау Педру
ЦФ
11
Марсиано Санка
ЦФ
16
S. Gomes
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Главный тренер
Бакиро Канде
Статистика матча Буркина-Фасо - Гвинея-Бисау
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
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Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
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Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Информация о матче
Посещаемость:
120
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