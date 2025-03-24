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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо
Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо: обзор матча 24 марта 2025
Гвинея-Бисау
24.03.2025, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 6 тур
1 : 2
Завершен
Буркина-Фасо
36'
З. Банжаки
6'
Л. Траоре
73'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо
Желтая карточка
А. Семеду
90'
+7
79'
Замена
С. Бадоло
️️️️
J. Tiendrebeogo
79'
Замена
М. Конате
️️️️
Л. Траоре
Замена
J.
️️️️
З. Банжаки
75'
73'
ГОЛ! 1:2!
Л. Траоре
Пас отдал
А. Нагало
65'
Желтая карточка
С. Симпоре
60'
Замена
Б. Туре
️️️️
М. Зуграна
60'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Х. Банде
Замена
G. Batista
️️️️
B. Fati
59'
53'
Желтая карточка
С. Яго
Замена
Жоржиньо
️️️️
Ж. Энкада
46'
ГОЛ! 1:1!
З. Банжаки
Пас отдал
А. Семеду
36'
35'
Желтая карточка
И. Каборе
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Траоре
Пас отдал
Д. Уаттара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея-Бисау
1
Мануэль Бальде
ВР
5
Babacar Fati
ЦЗ
3
Sambinha
ЦЗ
2
Víctor Rofino
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
8
Алфа Семеду
ЦП
19
Жаниу Бикел
ЦП
26
Зидан Банжаки
ЦП
10
Карлос Манэ
ПВ
6
Зе Турбо
ЦФ
9
Бету
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
5
Нассер Джига
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
4
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Мохамед Зуграна
ЦЗ
17
Исса Каборе
ПЗ
19
Хассан Банде
ЛВ
24
Сайду Симпоре
ОП
6
Josué Tiendrebeogo
ЦП
7
Данго Уаттара
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Гвинея-Бисау
1
Manuel Djaló
ВР
23
Fernando Embadja
ВР
2
Mario Junior
ЦЗ
4
Gilberto Batista
ЦЗ
20
Сори Мане
ОП
11
Жоржиньо
ПВ
13
Sene Camara
ЦФ
3
Франкулину
ЦФ
13
Tamble Monteiro
ЦФ
18
Vando Felix
ЦФ
22
Jardel
ЦФ
Буркина-Фасо
23
Килиан Никиема
ВР
1
Фарид Уедраого
ВР
17
Mohamed Ali Yabré
ЦЗ
21
Драман Салу
ОП
15
Memel Raouf Dao
ЦП
22
Блати Туре
ЦП
8
Седрик Бадоло
АП
10
Бертран Траоре
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-3-1-2
1
Бальде
5
3
2
17
Энкада
8
Семеду
19
Бикел
26
Банжаки
10
Карлос Манэ
9
Бету
6
Зе Турбо
3-3-1-2-1
16
Коффи
25
Яго
4
Нагало
6
Зуграна
17
Каборе
24
Симпоре
5
Джига
6
7
Уаттара
19
Банде
2
Траоре
5
4
4
5
17
Энкада
11
Жоржиньо
11
Жоржиньо
17
Энкада
26
Банжаки
22
22
26
Банжаки
6
Зуграна
22
Туре
22
Туре
6
Зуграна
6
8
Бадоло
8
Бадоло
6
19
Банде
10
Траоре
10
Траоре
19
Банде
2
Траоре
13
Конате
13
Конате
2
Траоре
Остались в запасе
Гвинея-Бисау
Буркина-Фасо
1
Manuel Djaló
ВР
23
Fernando Embadja
ВР
2
Mario Junior
ЦЗ
20
Сори Мане
ОП
13
Sene Camara
ЦФ
3
Франкулину
ЦФ
13
Tamble Monteiro
ЦФ
18
Vando Felix
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
23
Килиан Никиема
ВР
1
Фарид Уедраого
ВР
17
Mohamed Ali Yabré
ЦЗ
21
Драман Салу
ОП
15
Memel Raouf Dao
ЦП
Главный тренер
Юбер Велю
Остались в запасе
1
Manuel Djaló
ВР
23
Fernando Embadja
ВР
2
Mario Junior
ЦЗ
20
Сори Мане
ОП
13
Sene Camara
ЦФ
3
Франкулину
ЦФ
13
Tamble Monteiro
ЦФ
18
Vando Felix
ЦФ
Остались в запасе
23
Килиан Никиема
ВР
1
Фарид Уедраого
ВР
17
Mohamed Ali Yabré
ЦЗ
21
Драман Салу
ОП
15
Memel Raouf Dao
ЦП
Главный тренер
Бакиро Канде
Главный тренер
Юбер Велю
Статистика матча Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Стадион:
Estádio 24 de Setembro, Bissau
Посещаемость:
6443
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