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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Джибути - Гвинея-Бисау
Джибути - Гвинея-Бисау: обзор матча 20 ноября 2023
Джибути
20.11.2023, понедельник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
Гвинея-Бисау
39'
М. Родригеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Джибути - Гвинея-Бисау
90'
+1
Желтая карточка
М. Джалу
84'
Замена
️️️️
Франкулину
82'
Вторая желтая
У. Мендес
73'
Замена
Далсью
️️️️
М. Родригеш
73'
Замена
А. Семеду
️️️️
К. Мендес
49'
Желтая карточка
У. Мендес
46'
Замена
Ж. Энкада
️️️️
Ф. Кизера
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Родригеш
Желтая карточка
A. Mohamed Aden
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Джибути
22
Sulait Luyima
ВР
16
Yabe Siad
ЦЗ
18
Ali Youssouf Farada
ЦЗ
4
Moussa Araita Hamadou
ЦЗ
15
Warsama Ibrahim Aden
ЦЗ
5
Abdi Idleh Hamza
ЦП
6
Ahmed Mohamed Aden
ЦП
10
Warsama Hassan
ЦП
0
Mohamed Fouad Mohamed
ЦП
3
Gabriel Dadzie
ЦФ
Главный тренер
Стефан Надо
Гвинея-Бисау
1
Жонас Мендеш
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
18
Ниту
ЦЗ
22
Опа Санганте
ЦЗ
5
Убулан Мендес
ПЗ
14
Мауро Родригеш
ЛВ
19
Жаниу Бикел
ЦП
18
Фамана Кизера
АП
13
Карлос Мендес
ПВ
4
Марсело Джалу
ЦФ
0
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Джибути
0
Innocent Mbonihankuye
ВР
6
Moustapha Osman
ЦЗ
0
Ibrahim Ali
ЦЗ
3
Idriss Houmed Bilha
ЦЗ
19
Fouad Moussa Robleh
ЦЗ
13
Doualeh Mahamoud Elabeh
ЦП
17
Samuel Akinbinu
ЦП
0
Youssouf Abdi Ahmed
ЦП
11
Mahdi Houssein Mahabeh
ЦФ
19
Mahad Abdillahi
ЦФ
Гвинея-Бисау
1
Мануэль Бальде
ВР
22
Кельтон Биаи
ВР
12
Упарин Джоко
ВР
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
21
Нану
ПЗ
20
Сори Мане
ОП
16
Морету Кассама
ЦП
8
Алфа Семеду
ЦП
10
Далсью
ЦП
16
S. Gomes
ЦФ
11
Марсиано Санка
ЦФ
3
Франкулину
ЦФ
4-4-1
22
16
4
15
18
5
10
0
6
3
4-1-3-2
1
Мендеш
5
Мендес
18
Ниту
22
Санганте
5
Канде
19
Бикел
13
Мендес
18
Кизера
14
Родригеш
0
Педру
4
Джалу
18
Кизера
17
Энкада
17
Энкада
18
Кизера
13
Мендес
8
Семеду
8
Семеду
13
Мендес
14
Родригеш
10
Далсью
10
Далсью
14
Родригеш
3
Франкулину
3
Франкулину
Остались в запасе
Джибути
Гвинея-Бисау
0
Innocent Mbonihankuye
ВР
6
Moustapha Osman
ЦЗ
0
Ibrahim Ali
ЦЗ
3
Idriss Houmed Bilha
ЦЗ
19
Fouad Moussa Robleh
ЦЗ
13
Doualeh Mahamoud Elabeh
ЦП
17
Samuel Akinbinu
ЦП
0
Youssouf Abdi Ahmed
ЦП
11
Mahdi Houssein Mahabeh
ЦФ
19
Mahad Abdillahi
ЦФ
Главный тренер
Стефан Надо
1
Мануэль Бальде
ВР
22
Кельтон Биаи
ВР
12
Упарин Джоко
ВР
21
Нану
ПЗ
20
Сори Мане
ОП
16
Морету Кассама
ЦП
16
S. Gomes
ЦФ
11
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Остались в запасе
0
Innocent Mbonihankuye
ВР
6
Moustapha Osman
ЦЗ
0
Ibrahim Ali
ЦЗ
3
Idriss Houmed Bilha
ЦЗ
19
Fouad Moussa Robleh
ЦЗ
13
Doualeh Mahamoud Elabeh
ЦП
17
Samuel Akinbinu
ЦП
0
Youssouf Abdi Ahmed
ЦП
11
Mahdi Houssein Mahabeh
ЦФ
19
Mahad Abdillahi
ЦФ
Остались в запасе
1
Мануэль Бальде
ВР
22
Кельтон Биаи
ВР
12
Упарин Джоко
ВР
21
Нану
ПЗ
20
Сори Мане
ОП
16
Морету Кассама
ЦП
16
S. Gomes
ЦФ
11
Марсиано Санка
ЦФ
Главный тренер
Стефан Надо
Главный тренер
Бакиро Канде
Статистика матча Джибути - Гвинея-Бисау
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Джибути
Товарищеские матчи. Сборные
Шри-Ланка
0 : 0
03.10.2026
Джибути
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
0 : 0
30.09.2026
Джибути
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Джибути
0 : 3
08.10.2025
Египет
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Информация о матче
Посещаемость:
35
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