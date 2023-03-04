Илиас Хассани - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Илиас
|Фамилия
|Хассани
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулуза
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|72
|Имя
|Илиас
|Фамилия
|Хассани
|Команда
|Жетысу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулуза
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Жетысу
|0:2
|Астана
|Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Жетысу
|0:1
|Актобе
|Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жетысу
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:2
|Астана (Астана)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:1
|Актобе (Актобе)