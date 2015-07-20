Виктор Ивлев - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Ивлев
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Ивлев
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2015
|1' -46'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|16.08.2015
|1' -46'
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|10.08.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|03.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|28.07.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|72'