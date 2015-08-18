Максим Голихин - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Голихин
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Максим
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Голихин
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|МИТОС
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:5
|МИТОС (Новочеркасск)
|11.10.2015
|32' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|80'
|05.10.2015
|83' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|4:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|28.09.2015
|89' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:3
|Астрахань (Астрахань)
|21.09.2015
|87' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|14.09.2015
|Был в запасе
|МИТОС (Новочеркасск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|07.09.2015
|1' -38'
|Ангушт (Назрань)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|01.09.2015
|1' -63'
|МИТОС (Новочеркасск)
|1:2
|Динамо (Ставрополь)
|25.08.2015
|84' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|18.08.2015
|61' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|МИТОС (Новочеркасск)