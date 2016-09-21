Дмитрий Вебер - статистика
#71 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Вебер
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Вебер
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|4:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)