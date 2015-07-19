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    Виталий Немеров - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Виталий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Немеров
    Команда Чита
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 августа 1998 (24 года)
    Рост 185
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чита 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2015 Был в запасе Чита (Чита) 0:1 Новокузнецк (Новокузнецк)
    30.08.2015 88' -90' Чита (Чита) 3:1 Сибирь-2 (Новосибирск)
    20.08.2015 Был в запасе Якутия (Якутск) 2:2 Чита (Чита)
    14.08.2015 Был в запасе Чита (Чита) 2:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    11.08.2015 Был в запасе Чита (Чита) 0:1 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    22.07.2015 Был в запасе Чита (Чита) 0:1 Иртыш (Омск)
    19.07.2015 Был в запасе Чита (Чита) 0:1 Томь-2 (Томск)
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