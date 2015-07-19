Виталий Немеров - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Немеров
|Команда
|Чита
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Немеров
|Команда
|Чита
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чита
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2015
|Был в запасе
|Чита (Чита)
|0:1
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|30.08.2015
|88' -90'
|Чита (Чита)
|3:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|20.08.2015
|Был в запасе
|Якутия (Якутск)
|2:2
|Чита (Чита)
|14.08.2015
|Был в запасе
|Чита (Чита)
|2:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|11.08.2015
|Был в запасе
|Чита (Чита)
|0:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|22.07.2015
|Был в запасе
|Чита (Чита)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|19.07.2015
|Был в запасе
|Чита (Чита)
|0:1
|Томь-2 (Томск)