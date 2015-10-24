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    Март Ристль - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Март
    Фамилия Ристль
    Команда Аален
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июля 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штутгарт 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 1:3 Майнц (Майнц)
    02.05.2016 62' -90' Вердер (Бремен) 6:2 Штутгарт (Штутгарт)
    07.11.2015 85' -90' Бавария (Мюнхен) 4:0 Штутгарт (Штутгарт)
    01.11.2015 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 2:0 Дармштадт (Дармштадт)
    24.10.2015 79' -90' Байер (Леверкузен) 4:3 Штутгарт (Штутгарт)
    90'
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