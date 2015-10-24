Март Ристль - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Март
|Фамилия
|Ристль
|Команда
|Аален
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Март
|Фамилия
|Ристль
|Команда
|Аален
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штутгарт
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:3
|Майнц (Майнц)
|02.05.2016
|62' -90'
|Вердер (Бремен)
|6:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|07.11.2015
|85' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|4:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|2:0
|Дармштадт (Дармштадт)
|24.10.2015
|79' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:3
|Штутгарт (Штутгарт)
|90'