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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Майнц
Штутгарт - Майнц: обзор матча 07 мая 2016
Штутгарт
07.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Майнц
6'
К. Гентнер
37'
Ю. Малли
53'
Д. Кордоба
77'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Майнц
90'
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Д. Кордоба
Желтая карточка
Т. Баумгартль
90'
82'
Замена
С. Сердар
️️️️
Ю. Малли
80'
Замена
Х. Самперио
️️️️
К. Клеменс
77'
ГОЛ! 1:3!
К. Онисиво
Пас отдал
Д. Кордоба
Замена
Б. Тащи
️️️️
Д. Швааб
72'
Желтая карточка
Т. Шунич
70'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Гентнер
59'
53'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
53'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кордоба
Пас отдал
Ф. Фрай
37'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Малли
Пас отдал
Ю. Малли
33'
Желтая карточка
Н. Бунгерт
Желтая карточка
Д. Дидави
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Гентнер
Пас отдал
Ф. Хайзе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
Главный тренер
Юрген Крамни
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
2
Март Ристль
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
4-4-2
22
Лангерак
44
Шунич
16
Хайзе
5
Швааб
32
Баумгартль
6
Гросскройц
4
Гентнер
10
Рупп
44
Максим
18
Костич
10
Дидави
4-1-2-1-2
1
Кариус
2
Донати
24
Бюссманн
16
Белл
26
Бунгерт
14
Баумгартлингер
20
Фрай
17
Клеменс
10
Малли
9
Кордоба
9
Онисиво
5
Швааб
80
Тащи
80
Тащи
5
Швааб
4
Гентнер
11
Вернер
11
Вернер
4
Гентнер
9
Кордоба
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
9
Кордоба
10
Малли
8
Сердар
8
Сердар
10
Малли
17
Клеменс
29
Самперио
29
Самперио
17
Клеменс
Остались в запасе
Штутгарт
Майнц
2
Март Ристль
ЦП
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
23
Джанлука Курчи
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
2
Март Ристль
ЦП
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Штутгарт - Майнц
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
МХПАрена
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