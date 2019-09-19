Йорис Наньон - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Йорис
|Фамилия
|Наньон
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|92
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Йорис
|Фамилия
|Наньон
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|92
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|6
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2019
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Лацио (Рим)
|31' 87'
|28.11.2019
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|07.11.2019
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|16'
|24.10.2019
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|03.10.2019
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|41'
|19.09.2019
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Селтик (Глазго)