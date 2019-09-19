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    Йорис Наньон - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Йорис
    Фамилия Наньон
    Команда Сент-Этьен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 января 1997 (26 лет)
    Рост 183
    Вес 92
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 6 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2019 1' -90' Ренн (Ренн) 2:0 Лацио (Рим)
    31' 87'
    28.11.2019 1' -90' Селтик (Глазго) 3:1 Ренн (Ренн)
    07.11.2019 1' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Ренн (Ренн)
    16'
    24.10.2019 1' -90' Ренн (Ренн) 0:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    03.10.2019 1' -90' Лацио (Рим) 2:1 Ренн (Ренн)
    41'
    19.09.2019 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 Селтик (Глазго)
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