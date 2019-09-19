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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Селтик
Ренн - Селтик: обзор матча 19 сентября 2019
Ренн
19.09.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Селтик
38'
М. Ньянг (П)
59'
Р. Кристи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Селтик
90'
+4
Желтая карточка
Р. Кристи
90'
+2
Вторая желтая
В. Байо
89'
Желтая карточка
В. Байо
Замена
Джордан
️️️️
К. Гренье
88'
84'
Замена
В. Байо
️️️️
О. Эдуард
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ф. Тайт
72'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Ж. Мартен
72'
69'
Замена
Д. Хайес
️️️️
Б. Болинголи
Желтая карточка
Рафинья
60'
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Кристи
57'
Замена
О. Нтчам
️️️️
М. Эльюнусси
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ньянг
38'
Желтая карточка
Х. Траоре
35'
23'
Желтая карточка
С. Браун
21'
Желтая карточка
О. Эдуард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Селтик
44
Абд Атем Эльхамед
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
7
Том Рогич
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
4-3-1-2
16
Менди
3
Да Силва
23
Наньон
21
Морель
14
Траоре
19
Гренье
27
Бурижо
8
Мартен
29
Тайт
11
Рафинья
99
Ньянг
3-2-3-1
44
Эльхамед
20
Айер
6
Жульен
5
Болинголи
8
Браун
42
МакГрегор
49
Форрест
10
Кристи
10
Эльюнусси
29
Эдуард
29
Тайт
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
29
Тайт
8
Мартен
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Мартен
19
Гренье
9
Джордан
9
Джордан
19
Гренье
10
Эльюнусси
10
Нтчам
10
Нтчам
10
Эльюнусси
5
Болинголи
17
Хайес
17
Хайес
5
Болинголи
29
Эдуард
15
Байо
15
Байо
29
Эдуард
Остались в запасе
Ренн
Селтик
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
1
Крейг Гордон
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
90
Льюис Морган
ЦП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
90
Льюис Морган
ЦП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Ренн - Селтик
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Роазон Парк
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