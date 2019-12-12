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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Лацио
Ренн - Лацио: обзор матча 12 декабря 2019
Ренн
12.12.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа E, 6 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
31'
Й. Наньон
87'
Й. Наньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лацио
89'
Желтая карточка
Д. Катальди
ГОЛ! 2:0!
Й. Наньон
87'
84'
Желтая карточка
Джони
58'
Желтая карточка
Л. Альберто
Желтая карточка
Р. Салин
58'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
47'
ГОЛ! 1:0!
Й. Наньон
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
99
Рафик Гитан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
2-2-1-1
1
Салин
5
Ньямси
23
Наньон
19
Гренье
17
Леа Силики
29
Тайт
9
Джордан
4-2-2-2
1
Прото
29
Лаццари
15
Ачерби
15
Баштуш
3
Вавро
32
Катальди
16
Пароло
18
Альберто
24
Джони
10
Кайседо
9
Иммобиле
Остались в запасе
Ренн
Лацио
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
Рафик Гитан
АП
16
Эдуар Менди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
Рафик Гитан
АП
16
Эдуар Менди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Ренн - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
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