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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Ренн
Лацио - Ренн: обзор матча 03 октября 2019
Лацио
03.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 2 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
63'
С. Милинкович-Савич
75'
Ч. Иммобиле
55'
Ж. Морель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ренн
ГОЛ! 2:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
75'
ГОЛ! 1:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Л. Альберто
63'
55'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морель
Пас отдал
К. Гренье
41'
Желтая карточка
Й. Наньон
Желтая карточка
Д. Катальди
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
4-4-2
1
Стракоша
3
Вавро
15
Баштуш
15
Ачерби
29
Лаццари
19
Лулич
32
Катальди
23
Бериша
16
Пароло
10
Кайседо
9
Иммобиле
4-3-1-1
16
Менди
14
Траоре
23
Наньон
3
Да Силва
21
Морель
8
Мартен
6
Камавинга
19
Гренье
29
Тайт
99
Ньянг
Остались в запасе
Лацио
Ренн
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
27
Файто Мауасса
ЛЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Лацио - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
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