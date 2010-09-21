Невес Денилсон - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Невес
|Фамилия
|Денилсон
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Невес
|Фамилия
|Денилсон
|Команда
|Сан-Паулу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2011
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|25.01.2011
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|12.01.2011
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|30.11.2010
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|27.10.2010
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:4
|Арсенал (Лондон)
|21.09.2010
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:4
|Арсенал (Лондон)