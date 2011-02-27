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Невес Денилсон
Статистика
Невес Денилсон - статистика
Завершил карьеру
16 февраля 1988 (38)
#15 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Кубок лиги 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Англия. Кубок 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги,
Арсенал
1 : 2
27.02.2011
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Арсенал
3 : 0
25.01.2011
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Ипсвич Таун
1 : 0
12.01.2011
Арсенал
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Арсенал
2 : 0
30.11.2010
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ньюкасл
0 : 4
27.10.2010
Арсенал
1' - 90'
Англия. Кубок лиги,
Тоттенхэм
1 : 4
21.09.2010
Арсенал
1' - 90'
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