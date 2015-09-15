Максим Таленко - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Таленко
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Имя
|Максим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Таленко
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карелия
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|89' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:1
|Волга (Тверь)
|01.11.2015
|83' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:0
|Карелия (Петрозаводск)
|26.10.2015
|1' -65'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|05.10.2015
|84' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Карелия (Петрозаводск)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Карелия (Петрозаводск)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)