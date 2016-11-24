Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Украина. Премьер-Лига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Украина. Кубок 2015/2016 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Объединенный Суперкубок 2014 Чемпионат мира 2014 Copa del Sol 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Украина. Кубок 2013/2014 Украина. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Украины 2012 Товарищеские матчи 2012 Украина. Кубок 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Copa del Sol 2011 Кубок Дубая 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи 2011 Украина. Датагруп Кубок 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008