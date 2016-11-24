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Эдуардо
Статистика
Эдуардо - статистика
Завершил карьеру
25 февраля 1983 (43)
#9 | Нападающий
177 см | 72 кг
Хорватия | Бразилия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Украина. Кубок 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Объединенный Суперкубок 2014
Чемпионат мира 2014
Copa del Sol 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Украина. Кубок 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Суперкубок Украины 2012
Товарищеские матчи 2012
Украина. Кубок 2012/2013
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Copa del Sol 2011
Кубок Дубая 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2011
Украина. Датагруп Кубок 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Англия. Кубок 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеский турнир. Emirates Cup 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шахтер
3
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Шахтер
4 : 0
24.11.2016
Коньяспор
64' - 90'
66'
Лига Европы, 3 тур
Шахтер
5 : 0
20.10.2016
Гент
81' - 90'
90'
Лига Европы, 2 тур
Шахтер
2 : 0
29.09.2016
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Коньяспор
0 : 1
15.09.2016
Шахтер
90' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 2
18.08.2016
Шахтер
Был в запасе
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