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Эдуардо - трансферы

Завершил карьеру
25 февраля 1983 (43)
#9 | Нападающий
177 см | 72 кг
Хорватия | Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.19 / -
Легия
Завершил
Завершил
04.01.18 / 01.01.19
Атлетико Паранаэнсе
Легия
Свободный агент
01.01.17 / 04.01.18
Шахтер
Атлетико Паранаэнсе
Свободный агент
12.07.15 / 01.01.17
Фламенго
Шахтер
Свободный агент
17.07.14 / 12.07.15
Шахтер
Фламенго
Свободный агент
21.07.10 / 17.07.14
Арсенал
Шахтер
7,20 млн €
03.07.07 / 21.07.10
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