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    Поль-Андре Герин - статистика

    #42 | Вратарь
    Имя Поль-Андре
    Фамилия Герин
    Команда Газелек
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 сентября 1997 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Газелек 2 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.01.2016 Был в запасе Газелек (Аяччо) 2:2 Реймс (Реймс)
    20.12.2015 Был в запасе Газелек (Аяччо) 2:1 Лион (Лион)
    13.12.2015 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:1 Газелек (Аяччо)
    05.12.2015 1' -90' Газелек (Аяччо) 1:1 Нант (Нант)
    02.12.2015 41' -90' Монпелье (Монпелье) 0:2 Газелек (Аяччо)
    28.11.2015 Был в запасе Газелек (Аяччо) 1:1 Лорьян (Лорьян)
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