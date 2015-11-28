Поль-Андре Герин - статистика
#42 | Вратарь
|Имя
|Поль-Андре
|Фамилия
|Герин
|Команда
|Газелек
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 сентября 1997 (25 лет)
|Имя
|Поль-Андре
|Фамилия
|Герин
|Команда
|Газелек
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 сентября 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Газелек
|2
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.01.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|20.12.2015
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|2:1
|Лион (Лион)
|13.12.2015
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|05.12.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Нант (Нант)
|02.12.2015
|41' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:2
|Газелек (Аяччо)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)