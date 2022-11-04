Миккель Дуэлунн - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Миккель
|Фамилия
|Дуэлунн
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орхус
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Миккель
|Фамилия
|Дуэлунн
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орхус
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 73'
|Орхус
|2:0
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|66' - 90'
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|86'
|17.02.2023
|Был в запасе
|Ольборг
|0:1
|Орхус
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|15
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|1' -75'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Спарта (Роттердам)
|25.01.2023
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|21.01.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Эммен (Эммен)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|08.01.2023
|90' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|13.11.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|6:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|30.10.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|НЕК (Неймеген)
|23.10.2022
|1' -62'
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|16.10.2022
|71' -90'
|Спарта (Роттердам)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|08.10.2022
|84' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Экселсиор (Роттердам)
|02.10.2022
|68' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|16.09.2022
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|10.09.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Фортуна (Ситтард)
|04.09.2022
|1' -84'
|Херенвен (Херенвен)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|01.09.2022
|1' -84'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|26.08.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|14.08.2022
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|1:4
|НЕК (Неймеген)
|76' 17' 90'
|07.08.2022
|1' -70'
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)
|53'