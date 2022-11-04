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    Миккель Дуэлунн - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Миккель
    Фамилия Дуэлунн
    Команда Орхус
    Состав Основной
    Родной город Орхус
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июня 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 73' Орхус 2:0 Хорсенс Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 66' - 90' Орхус 1:1 Силькеборг Дания. Суперлига, 19 тур
    86'
    17.02.2023 Был в запасе Ольборг 0:1 Орхус Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НЕК 15 1 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2023 1' -75' НЕК (Неймеген) 1:1 Спарта (Роттердам)
    25.01.2023 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 НЕК (Неймеген)
    21.01.2023 1' -90' НЕК (Неймеген) 3:1 Эммен (Эммен)
    15.01.2023 Был в запасе Витесс (Арнем) 0:0 НЕК (Неймеген)
    08.01.2023 90' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Аякс (Амстердам)
    13.11.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 6:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    04.11.2022 Был в запасе Камбур (Лиуварден) 0:1 НЕК (Неймеген)
    30.10.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 3:0 НЕК (Неймеген)
    23.10.2022 1' -62' НЕК (Неймеген) 3:3 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    16.10.2022 71' -90' Спарта (Роттердам) 2:0 НЕК (Неймеген)
    08.10.2022 84' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Экселсиор (Роттердам)
    02.10.2022 68' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    16.09.2022 1' -90' Утрехт (Утрехт) 0:0 НЕК (Неймеген)
    10.09.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Фортуна (Ситтард)
    04.09.2022 1' -84' Херенвен (Херенвен) 0:0 НЕК (Неймеген)
    01.09.2022 1' -84' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 НЕК (Неймеген)
    26.08.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Гронинген (Гронинген)
    14.08.2022 1' -90' Волендам (Волендам) 1:4 НЕК (Неймеген)
    76' 17' 90'
    07.08.2022 1' -70' НЕК (Неймеген) 0:1 Твенте (Энсхеде)
    53'
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