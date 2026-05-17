Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дания. Суперлига
Команды
Вайле
Миккель Дуэлунн
Статистика
€ 400 тыс
Миккель Дуэлунн - статистика
Вайле
29 июня 1997 (29), Орхус
#10 | Нападающий
180 см
Дания
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Дания. Суперлига 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Украина. Премьер-лига 2020/2021
Украина. Премьер-лига 2019/2020
Дания. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Дания. Плей-офф 2017/2018
Дания. Суперлига 2017/2018
Дания. Плей-офф 2016/2017
Дания. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Дания. Суперлига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
25
8
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
1' - 73'
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
60' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 27 тур
Вайле
1 : 4
19.04.2026
Копенгаген
1' - 46'
45'
Дания. Суперлига, 26 тур
Фредерисия
2 : 2
13.04.2026
Вайле
1' - 74'
52'
Дания. Суперлига, 25 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2026
Рандерс
60' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 24 тур
Вайле
1 : 1
20.03.2026
Оденсе
1' - 63'
Дания. Суперлига, 23 тур
Силькеборг
1 : 1
16.03.2026
Вайле
1' - 79'
Дания. Суперлига, 22 тур
Вайле
1 : 2
01.03.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Нордшелланд
3 : 3
20.02.2026
Вайле
1' - 88'
65, 73'
Дания. Суперлига, 20 тур
Рандерс
2 : 0
13.02.2026
Вайле
46' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
2 : 1
08.12.2025
Брондбю
1' - 70'
49'
43'
Дания. Суперлига, 17 тур
Оденсе
3 : 0
30.11.2025
Вайле
81' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
2 : 0
09.11.2025
Копенгаген
1' - 60'
59'
Дания. Суперлига, 14 тур
Сендерийск
2 : 1
02.11.2025
Вайле
67' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
1 : 2
26.10.2025
Силькеборг
1' - 67'
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
5 : 1
19.10.2025
Вайле
46' - 90'
73'
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
0 : 3
05.10.2025
Нордшелланд
64' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Силькеборг
1 : 1
28.09.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 2
21.09.2025
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Фредерисия
1 : 1
15.09.2025
Вайле
1' - 58'
45'
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
1 : 2
29.08.2025
Виборг
1' - 68'
Дания. Суперлига, 6 тур
Орхус
1 : 0
24.08.2025
Вайле
1' - 84'
68'
Дания. Суперлига, 5 тур
Вайле
0 : 2
17.08.2025
Мидтьюлланд
1' - 83'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
2 : 1
10.08.2025
Вайле
1' - 85'
Дания. Суперлига, 3 тур
Вайле
4 : 0
01.08.2025
Оденсе
1' - 90'
23, 57'
Дания. Суперлига, 2 тур
Копенгаген
2 : 0
26.07.2025
Вайле
1' - 90'
63'
Дания. Суперлига, 1 тур
Вайле
1 : 1
20.07.2025
Рандерс
1' - 90'
Главные новости
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
1
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
2
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото
«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+