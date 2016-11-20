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    Али Хусаинов - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Али
    Отчество Русланович
    Фамилия Хусаинов
    Команда Ахмат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 января 1998 (25 лет)
    Рост 176
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат (мол) 20 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    25.04.2017 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    21.04.2017 74' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    15.04.2017 46' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    08.04.2017 73' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    19.03.2017 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    04.12.2016 46' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    01.12.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    25.11.2016 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 2:0 Спартак М (мол) (Москва)
    20.11.2016 53' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:4 Томь (мол) (Томск)
    05.11.2016 58' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    89'
    29.10.2016 58' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:4 Ахмат (мол) (Грозный)
    21.10.2016 1' -46' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    16.10.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    43'
    30.09.2016 1' -59' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    24.09.2016 70' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 1:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    17.09.2016 46' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    09.09.2016 56' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:0 Ахмат (мол) (Грозный)
    28.08.2016 1' -52' Ахмат (мол) (Грозный) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    19.08.2016 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 0:3 Ахмат (мол) (Грозный)
    13.08.2016 82' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 5:0 Локомотив (мол) (Москва)
    07.08.2016 1' -61' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:3 Ахмат (мол) (Грозный)
    31.07.2016 82' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
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