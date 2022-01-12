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    Па-Моду Янье - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Па-Моду
    Фамилия Янье
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 декабря 1989 (33 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 475
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбия 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2022 1' -56' Гамбия 0:2 Камерун
    33'
    24.01.2022 Был в запасе Гвинея 0:1 Гамбия
    20.01.2022 1' -90' Гамбия 1:0 Тунис
    16.01.2022 Был в запасе Гамбия 1:1 Мали
    12.01.2022 1' -90' Мавритания 0:1 Гамбия
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