Томас Маттон - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Маттон
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гент
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Маттон
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гент
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2017
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:5
|Генк (Генк)
|23.02.2017
|45' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:2
|Гент (Гент)
|08.12.2016
|1' -66'
|Коньяспор (Конья)
|0:1
|Гент (Гент)
|24.11.2016
|90' -90'
|Гент (Гент)
|2:2
|Брага (Брага)
|25.08.2016
|70' -90'
|Шкендия (Тетово)
|0:4
|Гент (Гент)
|18.08.2016
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Шкендия (Тетово)
|45'