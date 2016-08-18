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    Томас Маттон - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Томас
    Фамилия Маттон
    Команда Гент
    Состав Основной
    Родной город Гент
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 октября 1985 (37 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2017 1' -90' Гент (Гент) 2:5 Генк (Генк)
    23.02.2017 45' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:2 Гент (Гент)
    08.12.2016 1' -66' Коньяспор (Конья) 0:1 Гент (Гент)
    24.11.2016 90' -90' Гент (Гент) 2:2 Брага (Брага)
    25.08.2016 70' -90' Шкендия (Тетово) 0:4 Гент (Гент)
    18.08.2016 1' -90' Гент (Гент) 2:1 Шкендия (Тетово)
    45'
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