Мамаду Н'Диайе - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Н'Диайе
|Команда
|Вильфранш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Н'Диайе
|Команда
|Вильфранш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2016
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Монпелье (Монпелье)
|03.12.2016
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:0
|ПСЖ (Париж)
|30.11.2016
|87' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Монпелье (Монпелье)
|29.10.2016
|1' -72'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|21.10.2016
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|6:2
|Монпелье (Монпелье)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:2
|Кан (Кан)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|3:3
|Монпелье (Монпелье)