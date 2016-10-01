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    Мамаду Н'Диайе - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Мамаду
    Фамилия Н'Диайе
    Команда Вильфранш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 мая 1995 (27 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монпелье 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2016 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Монпелье (Монпелье)
    03.12.2016 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:0 ПСЖ (Париж)
    30.11.2016 87' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Монпелье (Монпелье)
    29.10.2016 1' -72' Лорьян (Лорьян) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    21.10.2016 Был в запасе Монако (Монако) 6:2 Монпелье (Монпелье)
    15.10.2016 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:2 Кан (Кан)
    01.10.2016 Был в запасе Дижон (Дижон) 3:3 Монпелье (Монпелье)
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