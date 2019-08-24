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    Бабакар Гуйе - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Бабакар
    Фамилия Гуйе
    Команда Падерборн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Падерборн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2019 Был в запасе Падерборн (Падерборн) 1:1 Унион (Берлин)
    20.10.2019 1' -90' Кельн (Кельн) 3:0 Падерборн (Падерборн)
    21.09.2019 Был в запасе Герта (Берлин) 2:1 Падерборн (Падерборн)
    15.09.2019 Был в запасе Падерборн (Падерборн) 1:5 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    31.08.2019 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 1:1 Падерборн (Падерборн)
    24.08.2019 Был в запасе Падерборн (Падерборн) 1:3 Фрайбург (Фрайбург)
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