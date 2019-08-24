Бабакар Гуйе - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Бабакар
|Фамилия
|Гуйе
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Бабакар
|Фамилия
|Гуйе
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Падерборн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2019
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|1:1
|Унион (Берлин)
|20.10.2019
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:0
|Падерборн (Падерборн)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|2:1
|Падерборн (Падерборн)
|15.09.2019
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|1:5
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|31.08.2019
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:1
|Падерборн (Падерборн)
|24.08.2019
|Был в запасе
|Падерборн (Падерборн)
|1:3
|Фрайбург (Фрайбург)