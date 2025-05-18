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€ 150 тыс

Батист Гийом - статистика

Ле Ман
16 июня 1995 (31), Брюссель
#9 | Нападающий
189 см
Бельгия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алмере Сити
17
1
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.05.2025
Фортуна
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Алмере Сити
0 : 3
10.05.2025
Спарта
60' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Алмере Сити
0 : 0
27.04.2025
Гоу Эхед Иглс
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
2 : 1
19.04.2025
Алмере Сити
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
ПСВ
5 : 0
12.04.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Алмере Сити
2 : 2
05.04.2025
Зволле
66' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Виллем II
0 : 2
29.03.2025
Алмере Сити
89' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.03.2025
НАК Бреда
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Твенте
1 : 0
09.03.2025
Алмере Сити
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
НЕК
2 : 2
16.02.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
0 : 1
09.02.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
1 : 4
02.02.2025
РКС Ваалвейк
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Алмере Сити
0 : 2
19.01.2025
Хераклес
68' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
0 : 0
12.01.2025
Алмере Сити
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Алмере Сити
0 : 1
04.10.2024
Виллем II
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Зволле
1 : 0
29.09.2024
Алмере Сити
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Алмере Сити
0 : 5
22.09.2024
Твенте
1' - 57'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
0 : 0
15.09.2024
Алмере Сити
1' - 78'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Алмере Сити
1 : 1
31.08.2024
Гронинген
1' - 67'
8'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Алмере Сити
0 : 1
10.08.2024
АЗ Алкмаар
1' - 34'
34'
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