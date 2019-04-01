Батист Гийом - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Батист
|Фамилия
|Гийом
|Команда
|Валансьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Батист
|Фамилия
|Гийом
|Команда
|Валансьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|14
|2
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|2:3
|Лион (Лион)
|18.05.2019
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:2
|Ним (Ним)
|11.05.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:0
|Монако (Монако)
|04.05.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:3
|Ним (Ним)
|28.04.2019
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|5:0
|Ним (Ним)
|20.04.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|13.04.2019
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Ним (Ним)
|09.04.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|06.04.2019
|1' -90'
|Ним (Ним)
|2:0
|Кан (Кан)
|01.04.2019
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Ним (Ним)
|16.03.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|2:2
|Страсбур (Страсбур)
|09.03.2019
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|2:1
|Ним (Ним)
|23.02.2019
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Ним (Ним)
|10.02.2019
|1' -90'
|Нант (Нант)
|2:4
|Ним (Ним)
|47' 69' 9'
|03.02.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|26.01.2019
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Ним (Ним)
|19.01.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:1
|Тулуза (Тулуза)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Ним (Ним)
|05.12.2018
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|1:2
|Ним (Ним)
|01.12.2018
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|3:0
|Амьен (Амьен)
|24.11.2018
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|0:1
|Ним (Ним)
|10.11.2018
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|03.11.2018
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:4
|Ним (Ним)
|26.10.2018
|1' -70'
|Ним (Ним)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|06.10.2018
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|60'
|30.09.2018
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:0
|Ним (Ним)
|26.09.2018
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|21.09.2018
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:1
|Ним (Ним)
|4'
|16.09.2018
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:3
|Ним (Ним)
|31'
|01.09.2018
|1' -66'
|Ним (Ним)
|2:4
|ПСЖ (Париж)
|25.08.2018
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Ним (Ним)
|65'
|19.08.2018
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|3:1
|Марсель (Марсель)