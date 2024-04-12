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Робин Маулун - статистика

Завершил карьеру
23 ноября 1996 (29)
#10 | Полузащитник
176 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волендам
14
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Экселсиор
4 : 0
12.04.2024
Волендам
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Волендам
3 : 2
07.04.2024
РКС Ваалвейк
1' - 61'
60'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Волендам
0 : 0
04.04.2024
Фейеноорд
1' - 65'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Алмере Сити
1 : 1
31.03.2024
Волендам
1' - 78'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Волендам
0 : 4
17.03.2024
АЗ Алкмаар
1' - 65'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Зволле
1 : 1
10.03.2024
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Волендам
2 : 5
01.03.2024
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Волендам
0 : 4
25.02.2024
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Витесс
1 : 1
18.02.2024
Волендам
1' - 90'
3'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Волендам
1 : 5
11.02.2024
ПСВ
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
4 : 2
04.02.2024
Волендам
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Волендам
0 : 1
28.01.2024
Фортуна
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 1
20.01.2024
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Херенвен
1 : 2
16.12.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Волендам
0 : 5
02.12.2023
Зволле
57' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
26.11.2023
Волендам
80' - 90'
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