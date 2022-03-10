Жордан Н'Кололо - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Жордан
|Фамилия
|Н'Кололо
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Жордан
|Фамилия
|Н'Кололо
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2022
|73' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Караганда)
|1:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|07.05.2022
|69' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Тараз (Тараз)
|79'
|02.05.2022
|63' -90'
|Кайрат (Алматы)
|1:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|23.04.2022
|1' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|3:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|16.04.2022
|65' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|17.03.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|10.03.2022
|1' -66'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:1
|Шахтер (Караганда)