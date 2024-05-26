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Коффи Джиджи
Статистика
Коффи Джиджи - статистика
Завершил карьеру
30 ноября 1992 (33)
#26 | Защитник
181 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торино
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
3 : 0
26.05.2024
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
3 : 1
18.05.2024
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
1 : 1
08.03.2024
Торино
1' - 76'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0 : 0
02.03.2024
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
3 : 2
26.02.2024
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
0 : 2
22.02.2024
Лацио
1' - 75'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
2 : 0
16.02.2024
Лечче
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
1 : 1
10.02.2024
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
0 : 0
04.02.2024
Салернитана
65' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 0
13.01.2024
Торино
1' - 84'
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи
1' - 76'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 0
29.12.2023
Торино
78' - 90'
89'
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1 : 1
23.12.2023
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1 : 0
16.12.2023
Эмполи
66' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фрозиноне
0 : 0
10.12.2023
Торино
64' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
3 : 0
04.12.2023
Аталанта
90' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
2 : 0
27.11.2023
Торино
Был в запасе
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