Коффи Джиджи - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Коффи
|Фамилия
|Джиджи
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Коффи
|Фамилия
|Джиджи
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|81' - 90'
|Лечче
|0:2
|Торино
|Италия. Серия А, 26 тур
|06.03.2023
|1' - 90'
|Торино
|1:0
|Болонья
|Италия. Серия А, 25 тур
|28.02.2023
|1' - 84'
|Ювентус
|4:2
|Торино
|Италия. Серия А, 24 тур
|20.02.2023
|1' - 90'
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|10.02.2023
|1' - 80'
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|23
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|81' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Торино (Турин)
|06.03.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|28.02.2023
|1' -84'
|Ювентус (Турин)
|4:2
|Торино (Турин)
|20.02.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|10.02.2023
|1' -80'
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.02.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|21.01.2023
|1' -72'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Торино (Турин)
|15.01.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|27'
|08.01.2023
|64' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|1:1
|Торино (Турин)
|77'
|04.01.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Верона (Верона)
|13.11.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|06.11.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|30.10.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|35'
|23.10.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|15.10.2022
|1' -79'
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|09.10.2022
|1' -88'
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.10.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Торино (Турин)
|17.09.2022
|1' -78'
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.09.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.09.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|01.09.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|3:1
|Торино (Турин)
|27.08.2022
|69' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Торино (Турин)
|20.08.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Лацио (Рим)
|13.08.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)